Chân dung nghi can đánh người đi đường dập não ở Bình Dương 02/01/2025 18:31

(PLO)- Công an tỉnh Bình Dương đang di lý nghi can đánh người đi đường dập não, từ An Giang về Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tối 2-1, tại Công an xã Kiến An (huyện Chợ Mới, An Giang) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang lấy lời khai ban đầu đối với Lê Văn Hiền (36 tuổi, thường trú tại An Giang).

Lê Văn Hiền đánh người đi đường khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Hiền là người đánh anh Nguyễn Tiến B (38 tuổi) tại giao lộ khiến nạn nhân bị thương rất nặng.

Bước đầu, Hiền khai nhận nguyên nhân đánh anh B là do trước đó xảy ra va chạm giao thông. Hai người cãi nhau không ai nhường ai rồi lao vào đánh nhau.

Sau khi lấy lời khai xong, Hiền sẽ được di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Người dân quay được cảnh Hiền đánh người giữa giao lộ.

Như PLO đã đưa tin, Hiền tạm trú tại phường Thới Hòa (TP Bến Cát). Sau khi đánh anh B, Hiền bỏ trốn về quê tại xã Kiến An (huyện Chợ Mới). Đến trưa 2-1, Hiền đã bị công an bắt giữ.

Trước đó, tối ngày 30-12-2024 người dân thấy anh B và một người đàn ông lao vào đánh nhau tại giao lộ Mỹ Phước-Tân Vạn và đường NE8 (phường Thới Hòa, TP Bến Cát, Bình Dương).

Gần đó, có hai chiếc xe máy nằm trên đường, mọi người nghi hai người đã xảy ra va chạm rồi dẫn đến đánh nhau.

Người đàn ông quật ngã anh B xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tục vào vùng đầu. Sau khi anh B bất động thì người đàn ông lên xe máy bỏ đi. Toàn bộ vụ đánh nhau được người dân dùng điện thoại quay lại.

Hiện tại anh B đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy với tiên lượng rất xấu. Anh B đang hôn mê sâu, chuẩn đoán dập não trán hai bên, huyết áp tụt.