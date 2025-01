Đe dọa doanh nghiệp ký quảng cáo, 2 phóng viên bị khởi tố 04/01/2025 17:48

Ngày 4-1, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai người về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hai người này là Bùi Thanh Tùng (40 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và Phan Văn Tiến (28 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), là phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường.

Với việc đe dọa doanh nghiệp để ký hợp đồng tuyên truyền quảng cáo, Bùi Thanh Tùng (trái) và Phan Văn Tiến đã bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, ngày 3-12-2024, Tùng và Tiến trên danh nghĩa là phóng viên đã đến xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa để ghi lại một số hình ảnh hoạt động tại một bãi tập kết cát.

Khi thu thập được thông tin và tài liệu bằng hình ảnh liên quan đến sai phạm của bãi tập kết cát này, Tùng và Tiến đe dọa doanh nghiệp sẽ viết bài phản ánh, ép phải ký hợp đồng tuyên truyền quảng cáo. Mức giá mà Tùng và Tiến đưa ra thấp nhất là 55 triệu và cao nhất là 95 triệu đồng.

Do số tiền yêu cầu quá lớn nên chủ bãi tập kết cát đã xin giảm số tiền nhưng Tùng và Tiến không đồng ý, ép buộc phải thực hiện.

Đến ngày 26-12-2024, khi Tùng, Tiến đe dọa và ép buộc doanh nghiệp phải ký hợp đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng số tiền 15 triệu đồng được xác định là tang vật liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua khám xét, Cơ quan công an đã thu giữ 41,5 triệu đồng (đã bao gồm 15 triệu đồng là vật chứng vụ án), thẻ nhà báo và nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng.