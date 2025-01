Sóng lớn dập vào tàu cá Quảng Ngãi, 1 người mất tích, 3 người bị thương 04/01/2025 20:05

Ngày 4-1, bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá địa phương hoạt động trên biển Hoàng Sa của Việt Nam bị sóng lớn đánh mạnh vào tàu khiến một ngư dân rơi xuống biển mất tích, 3 ngư dân khác hành nghề trên tàu cũng bị thương.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 3-1, tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNg 97290 TS, công suất 520CV do ngư dân Trần Văn Hương (61 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã An Phú) làm thuyền trưởng hành nghề lưới rê ở vùng biển Hoàng Sa. Trên tàu có 8 thuyền viên.

Do thời tiết xấu, sóng biển lớn đánh mạnh vào tàu cá khiến thuyền viên Lê Văn T (26 tuổi, ngụ thôn Tân An) rơi xuống biển mất tích. Do va đập, 3 thuyền viên khác cùng hành nghề trên tàu bị thương nặng ở vùng đầu, tay và chân.

“Hiện tàu cá QNg 97290 TS đã kêu gọi các tàu cá đang hoạt động ở khu vực gần đó phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Đến 15 giờ ngày 4-1, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ngư dân T, hiện tàu cá QNg 97290 TS đang trên đường di chuyển về bờ”, bà Phạm Thị Công cho hay.