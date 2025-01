Bắt khẩn cấp người đàn ông ném pháo, đánh tài xế mẻ răng ở Gò Vấp

Ngày 5-1, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tùng Giang (46 tuổi, ngụ phường 16, quận Gò Vấp) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Ông Giang chính là người vào đêm 31-12-2024 đã đánh đập, ném pháo vào tài xế xe công nghệ trên địa bàn quận Gò Vấp mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin.

Trước đó, Công an quận Gò Vấp phát hiện trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip có nội dung về việc một người đàn ông mặc áo đồng phục một hãng xe công nghệ có hành vi hành hung và ném pháo nổ đe dọa vào một người cũng là tài xế xe công nghệ (khác hãng).

Qua kiểm tra, xác minh, Công an quận Gò Vấp xác định vụ việc xảy ra trong trong hẻm trên đường Thống Nhất, phường 15 vào khuya ngày 31-12-2024.

Khẩn trương truy xét, Công an đã đưa Giang và anh NTL (22 tuổi, ngụ quận 12) về làm việc.

Qua đó xác định khoảng hơn 23 giờ ngày 31-12-2024, Giang chạy xe lưu thông trong hẻm trên thì xảy ra va chạm với L dẫn đến cự cãi giữa hai bên. Sau đó anh L điều khiển xe bỏ đi.

Giang điều khiển xe chạy theo rồi đánh L khiến anh này bị mẻ răng, xây xát. Đỉnh điểm, người này lấy trong người ra một viên pháo tự chế đốt rồi ném về phía L để hù dọa, gây áp lực.

Trong ngày hôm nay, Công an quận Tân Phú cũng tạm giữ hình sự với với Ung A Nam (37 tuổi, ngụ ở địa phương) để lập hồ sơ, xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.

Nam chính là người đàn ông đã đập phá xe ô tô tải trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú hôm 4-1.

Trước đó, sau khi clip ghi lại vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng mời người liên quan lên trụ sở làm việc.

Điều tra ban đầu cho thấy, chiều 4-1, Nam chạy xe máy chở vợ lưu thông trên đường Lũy Bán Bích thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế Đ.R.B đang lái ô tô tải.

Sau đó, Nam bực tức, chạy vượt lên và chặn đầu ô tô tải, quấn áo khoác vào tay rồi đấm liên tục vào kính bên trái xe.

Đỉnh điểm, người này còn dùng một viên gạch đập vào kính chắn gió của xe và hai đèn chiếu sáng. Nam sau đó đến công an tự thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Công an xác định hành vi của Nam đã làm hư hỏng hoàn toàn các đồ vật trên, không có khả năng khắc phục. Đây là lỗi cố ý, có dấu hiệu của tội phạm hủy hoại tài sản và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Chiều 5-1, trao đổi với báo chí, Thượng tá Lê Văn Bách, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) cho biết thời gian qua Công an TP.HCM phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ gây rối trật tự trên đường phố.

“Việc phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn, phòng ngừa xử lý rất quyết liệt, nhanh kịp thời, đúng mức độ, hành vi trên tinh thần xử lý nghiêm khắc” – Thượng tá Bách nói.

Theo đó, Công an TP.HCM nhanh chóng khống chế, xử lý nhanh các vụ, đối tượng và xử lý hành chính, hình sự theo quy định. Công an TP cũng triển khai tuyên truyền trực quan, trên phương tiện đại chúng.

“Quan điểm là xử lý nghiêm khắc nhất để góp phần ngăn chặn, giảm số lượng vụ gây rối trật tự công cộng” – Thượng tá Bách nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) cho biết người dân khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm các quy định, nếu lỡ xảy ra va chạm về lỗi vô ý hay cố ý đều có pháp luật can thiệp để xử lý.

“Nếu người dân tự ý hành động thiếu kiểm soát sẽ bị xử lý nghiêm, đặc biệt là bị xử lý hình sự thì rất đáng tiếc, vừa ảnh hưởng bản thân vừa ảnh hưởng gia đình" – Đại tá Ngọc nhắc nhở.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo nhận diện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là xâm phạm đến trật tự an toàn nơi công cộng và xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, qua nhiều vụ xô xát sau va chạm giao thông thời gian gần đây, khi bị công an xử lý nghiêm các đối tượng liên quan hối hận đã muộn màng rồi. Cần hết sức cảnh tỉnh người dân, khi tham gia giao thông hay xử lý các mối quan hệ ngoài xã hội phải hết sức phải chú ý chấp hành quy định của pháp luật.

Công an TP khuyến cáo người dân phải thượng tôn pháp luật trong mọi tình huống. Công an TP.HCM sẽ kiên quyết xử lý nghiêm tất cả những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi vi phạm do thiếu kiềm chế trên đường phố, nơi công cộng, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả mà người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.