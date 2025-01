Hải Phòng: Nhiều người 'đi bão' sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam bị xử phạt 06/01/2025 15:53

(PLO)- Sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, nhiều người dân TP Hải Phòng đã đổ ra đường “đi bão”, tuy nhiên một số người đã bị xử phạt do có các hành vi vi phạm.

Ngày 6-1, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, cho biết đêm 5-1-2025, Công an quận Hồng Bàng đã tuần tra vây ráp phòng, chống, xử lý hành vi điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu sau chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam.

Người dân Hải Phòng "đi bão" sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NGỌC SƠN

Theo đó, trong tối và đêm 5-1, Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao chín trường hợp sử dụng pháo sáng gây mất an ninh trật tự nơi công cộng cho Công an phường Hoàng Văn Thụ tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không gương, không biển kiểm soát... và tạm giữ sáu mô tô.

Đội CSGT-TT Công an quận Hồng Bàng lập biên bản với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: NGỌC SƠN

Trước đó, đêm 3-1, rạng sáng 4-1, sau trận chung kết lượt đi của đội tuyển Việt Nam, Công an quận Hồng Bàng cũng đã lập biên bản 12 trường hợp, phạt 25,55 triệu đồng, tạm giữ bốn mô tô và ba xe đạp, trong đó có bảy trường hợp bị xử phạt 21,45 triệu đồng.