Trung tá Nguyễn Chí Thành giữ chức Phó Phòng PC07, Công an TP.HCM 07/01/2025 20:59

(PLO)- Anh hùng LLVTND, Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng PC07 Công an TP.HCM.

Ngày 7-1, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Phòng PC07 đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trung tá Nguyễn Chí Thành được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Phòng PC07. Ảnh: CA

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - phó giám đốc Công an TP.HCM chủ trì lễ công bố.

Dự Lễ công bố còn có Đại tá Huỳnh Quang Tâm – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Ban chỉ huy các Đội, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CA

Tại buổi Lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về việc điều động, bổ nhiệm đối với Anh hùng LLVTND, Trung tá Nguyễn Chí Thành.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chúc mừng Trung tá Nguyễn Chí Thành. Đồng thời đề nghị Trung tá Nguyễn Chí Thành sớm tiếp cận công việc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo, chủ động làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

Tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể cấp ủy và lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm chúc mừng Trung tá Nguyễn Chí Thành. Ảnh: CA

Phát biểu chúc mừng trung tá Nguyễn Chí Thành, đại tá Huỳnh Quang Tâm đánh giá trung tá Nguyễn Chí Thành là một người chỉ huy có năng lực, giàu kinh nghiệm, dũng cảm, bản lĩnh.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm mong muốn với vai trò, vị trí mới, nhiệm vụ mới, Trung tá Nguyễn Chí Thành sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức, cùng với Đảng ủy ban chỉ huy phòng thực hiện thắng lợi các chức trách, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của phó giám đốc Công an TP.HCM và trưởng Phòng PC07, Trung tá Nguyễn Chí Thành đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP.HCM. Ông hứa sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.