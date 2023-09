Trung tá Nguyễn Chí Thành đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(PLO)- Trung tá Nguyễn Chí Thành, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM, vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 29-9, Phòng PC07, Công an TP.HCM cho biết trong chương trình “Lễ trao thưởng và Tôn vinh điển hình tiên tiến về PCCC và CNCH” năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, Phòng đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng.

Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung tá Nguyễn Chí Thành cũng vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Đây là hoạt động Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4-10-1961 - 4-10-2023), 22 năm "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (4-10-2021 - 4-10-2023) do Bộ Công an phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Trung tá Nguyễn Chí Thành (thứ 3 từ phải sang) được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ảnh: CA

Chương trình nhằm tri ân, tôn vinh những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, xả thân thực hiện nhiệm vụ, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, cổ vũ, động viên Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC và CNCH.

Trước đó, ngày 13-6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho tập thể Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Phòng PC07, Công an TP.HCM và cá nhân Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng PC07.

Trung tá Nguyễn Chí Thành vinh dự là cá nhân duy nhất được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong đợt này.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gắn Huy hiệu Anh hùng LLVT lên lá cờ truyền thống của Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Phòng PC07, Công an TP.HCM và trao Quyết định của chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Trung tá Nguyễn Chí Thành.

NGUYỄN TÂN