2 kẻ trộm lợi dụng trời mưa, lấy 3 xe máy ở Gò Vấp và quận 12

(PLO)- Công an quận 12 bắt hai kẻ trộm chuyên lợi dụng lúc trời mưa để hoạt động, chỉ trong vài giờ đã lấy 3 xe máy trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12.

Ngày 27-9, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm Hoàng Văn Dũng (38 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Văn Đại (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Hồ Đông Kha (29 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Lê Văn Ý (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, trên địa bàn các phường của quận 12 liên tục xảy ra các vụ trộm xe máy do hai nam thanh niên thực hiện với thủ đoạn rất nhanh chóng, táo bạo.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 12 ghi nhận liên tục từ ngày 16 đến ngày 20-9, xảy ra bốn vụ mất trộm xe trên địa bàn các phường Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành, Trung Mỹ Tây, Thới An.

Đặc biệt chỉ trong vòng từ 17 đến 19 giờ 10 phút ngày 17-9, liên tục hai xe máy của người dân ở phường Trung Mỹ Tây và Hiệp Thành bị mất.

Hai siêu trộm được xác định là vóc người trung bình, lợi dụng thời điểm trời mưa, chờ người dân sơ hở sẽ ra tay trộm xe mau lẹ.

Dũng và Đại tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Nhiều trinh sát thuộc Đội CSHS, Công an quận 12 được giao nhiệm vụ tuần tra, truy xét băng này. Công an nhanh chóng khoanh vùng một nhóm nghi can thường xuất hiện ở khu vực phường Tân Chánh Hiệp nên tập trung đấu tranh.

Đêm 20-9, trinh sát hình sự phát hiện nhóm Dũng, Đại, Kha và Ý đang ở trước số 19/113 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp nên mời làm việc.

Qua đấu tranh, với nhiều bằng chứng không thể chối cãi, nhóm này đã cúi đầu nhận tội. Theo đó, Dũng rủ Đại đi trộm xe và được đồng ý. Dũng sẽ có nhiệm vụ cầm lái, Đại sẽ tiếp cận xe máy của người dân để bẻ khóa, trộm. Tài sản lấy được đem bán lấy tiền chia đôi.

Theo đó, chỉ trong thời gian khoảng hai giờ đồng hồ ngày 20-9, Đại và Dũng đã lấy đi ba chiếc xe ở các địa bàn liên quận.

Ý và Kha được xác định là hai người tiêu thụ tài sản trộm cắp do Dũng và Đại lấy được. Ảnh: CA

Cụ thể, cả hai đã lấy một chiếc Honda Blade trên đường TCH 13, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, một chiếc Honda SH trong hẻm đường Phạm Văn Chiêu, phường 16, quận Gò Vấp, một chiếc Honda Wave RSX trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp.

Đến tối cùng ngày, cả hai mang chiếc Honda Blade bán cho Kha và Ý thì bị trinh sát hình sự ập đến bắt quả tang.

Công an thu giữ các xe máy tang vật liên quan để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Ban đầu, Dũng khai bán nhiều xe máy trộm được cho đối tượng tiêu thụ, thu số tiền khoảng 50 triệu đồng và chia cho Đại một nửa.

Công an quận 12 mở rộng điều tra, phát hiện nhóm này còn thực hiện nhiều vụ trộm xe khác trên địa bàn và đang mở rộng điều tra, truy xét.

NGUYỄN TÂN