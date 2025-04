Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận khai trừ 6 đảng viên 02/04/2025 15:10

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIV) Bình Thuận vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 50. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Hàm Tân.

Kết luận giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc đối với: Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh và Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận; Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận; Đảng ủy Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận.

Được biết, trong quý I-2025, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 9 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, trong đó, có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật 2 đảng viên (có 1 cấp ủy viên).

Giám sát đối với 3 tổ chức đảng và 3 đảng viên (là cấp ủy viên các cấp). Thi hành kỷ luật đối với 17 đảng viên (có 5 cấp ủy viên các cấp) bằng hình thức khiển trách 9, cảnh cáo 2 và khai trừ 6 đảng viên.

Trong đó đã căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Bùi Đình Thoa, đảng viên, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Ngọc Cường, nguyên nhân viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hai đảng viên này đã thông đồng, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC trúng đấu thầu 3 gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng học thông minh vào các năm 2016, 2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận làm chủ đầu tư gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước và đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải quyết tố cáo đối với 1 đảng viên là thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên, qua giải quyết, xóa hình thức kỷ luật (Khiển trách) đã thi hành kỷ luật đối với đảng viên.

Ngoài ra, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm của 5 đảng viên.