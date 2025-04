Long An: Tên của 13 thị xã, huyện sẽ được giữ trong đơn vị hành chính cấp xã mới 15/04/2025 09:59

Ngày 15-4, thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An, cho biết Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thông qua phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính 2 cấp.

Theo đó, Tỉnh Long An thông qua phương án sẽ sắp xếp từ 186 đơn vị hành chính cấp xã hiện tại (11 phường, 15 thị trấn và 160 xã) thành 60 phường, xã.

TP Tân An dự kiến sẽ còn 3 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Ảnh: HUỲNH DU

TP Tân An sắp xếp từ 13 đơn vị hành chính cấp xã (8 phường và 5 xã) sẽ được sắp xếp lại thành 3 phường.

Các phường 1, 3, 4, 5, 6; xã Hướng Thọ Phú và một phần xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa) sẽ được đặt cho phường trung tâm tỉnh hiện nay. Khu vực này được định hướng trở thành phường trung tâm với tên gọi mới là phường Long An, giữ lại tên tỉnh nhằm tạo dấu ấn nhận diện rõ ràng.

Hai phường còn lại sẽ lấy tên mới là phường Tân An, gồm phường 7 và các xã An Vĩnh Ngãi, Bình Tâm và Nhơn Thạnh Trung của TP Tân An hiện nay. Các phường Khánh Hậu, Tân Khánh và xã Lợi Bình Nhơn của TP Tân An hiện nay sẽ lấy tên phường Khánh Hậu.

Trung tâm đơn vị hành chính huyện Đức Hòa hiện nay. Ảnh: HUỲNH DU

Ngoài ra, tên 13 thị xã, huyện khác đều được giữ lại tên để đặt cho phường trung tâm mới sau sắp xếp của các đơn vị này gồm Kiến Tường, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Bến Lức, Tân Trụ, Cần Giuộc, Cần Đước.

Thị trấn Tầm Vu thuộc huyện Châu Thành hiện nay. Ảnh: HUỲNH DU

Riêng tên gọi huyện Châu Thành do trùng với tên gọi của huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh nên không giữ tên này mà lấy tên Tầm Vu (thị trấn của huyện Châu Thành hiện nay) để đặt cho phường trung tâm của huyện Châu Thành hiện nay.

Dự kiến trong tuần này, phương án sắp xếp 60 phường, xã mới của Long An sẽ được tổ chức lấy ý kiến người dân, cử tri để thông qua nghị quyết HĐND các cấp.

Trước đó, theo danh sách dự kiến sáp nhập theo nghị quyết số 60, tỉnh Long An dự kiến sẽ hợp nhất với tỉnh Tây Ninh, lấy tên là tỉnh Tây Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Long An.