Mua pháo hoa bán kiếm lời, một thanh niên bị khởi tố 07/01/2025 16:21

Ngày 7-1, Công an thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đức Phổ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với LNT (25 tuổi, trú xã Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trên đường chuyển pháo hoa đi bán kiếm lời, T bị bắt quả tang. Ảnh: CA

Trước đó, LNT đang trên đường vận chuyển bốn hộp pháo hoa nổ đi bán kiếm lời thì bị tổ tuần tra Công an phường Phổ Văn phát hiện lập biên bản và chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đức Phổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an thị xã Đức Phổ khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, nhất là các hành vi bị nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ.