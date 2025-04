Củng cố hồ sơ xử lý nhóm người gây rối tại trụ sở công an xã 17/04/2025 15:00

(PLO)- Khi công an bắt giữ 3 người khai thác, mua bán cát trái phép thì người thân của họ kéo đến trụ sở công an xã gây rối, vu khống lực lượng chức năng

Ngày 17-4, Công an xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại trụ sở Công an xã. Đồng thời, chuyển hồ sơ liên quan đến hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hậu đến Công an tỉnh để thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào tối 10-4, trong quá trình tuần tra trên nhánh sông Hậu thuộc thủy phận ấp Tích Khánh, lực lượng Công an xã Tích Thiện phát hiện ghe gỗ không mang số hiệu đang bơm cát sang ghe sắt số hiệu VS 13029027. Trên ghe gỗ có hai anh em ruột là Phan Vũ Bảo (31 tuổi) và Phan Hoài Bảo (27 tuổi, cùng ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre); trên ghe sắt là Nguyễn Phú Khải (43 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Ba người bị bắt quả tang khai thác cát trái phép trước đó

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai phương tiện đều chứa đầy cát sông nhưng những người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản cũng như giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển.

Qua xác minh, họ khai nhận đã khai thác trái phép tổng cộng 43,6m³ cát sông và thực hiện việc mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

Phương tiện khai thác cát trái phép

Trong quá trình củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm, ngày 13-4, nhiều người thân của Phan Hoài Bảo đã kéo đến trụ sở Công an xã Tích Thiện để gây rối, mang theo giấy có ghi dòng chữ “Công an xã đánh người”. Nhóm người này lớn tiếng la ó, vu khống lực lượng Công an đánh người, bắt ép nhận hành vi bơm hút cát trái phép.

Mặc dù lực lượng chức năng nhiều lần giải thích và yêu cầu giải tán, nhưng nhóm này không chấp hành và tiếp tục tụ tập, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở. Thậm chí, sau khi rời đi khoảng 15 phút, họ tiếp tục quay lại trụ sở với những hành vi tương tự. Cùng đi có Phan Hoài Bảo và Bảo phủ nhận, cho rằng không thực hiện bơm hút cát.

Diễn biến sự việc đã bị một số người quay clip và phát tán lên mạng xã hội với nội dung sai sự thật, gây dư luận trái chiều.

Công an xã Tích Thiện đã lập biên bản toàn bộ vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nhóm gây rối trên.