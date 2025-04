Dự kiến Vĩnh Long có 35 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 16/04/2025 14:19

Theo dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Vĩnh Long, sau khi sắp xếp, Vĩnh Long còn 35 ĐVHC cấp xã (gồm: 8 phường, 27 xã); giảm 67 xã (gồm: 5 phường, 6 thị trấn, 56 xã), cụ thể:

(1) Thành lập xã Cái Nhum trên cơ sở nhập thị trấn Cái Nhum, xã An Phước và xã Chánh An. Nơi đặt trụ sở làm việc tại Trung tâm hành chính huyện Mang Thít.

(2) Thành lập xã Tân Long Hội trên cơ sở nhập 3 xã: Tân An Hội, Tân Long, Tân Long Hội. Nơi đặt trụ sở làm việc tại UBND xã Tân Long.

(3) Thành lập xã Nhơn Phú trên cơ sở nhập 3 xã: Mỹ Phước, Nhơn Phú, Mỹ An. Nơi đặt trụ sở làm việc là UBND xã Mỹ An.

(4) Thành lập xã Bình Phước trên cơ sở nhập 3 xã: Bình Phước, Hòa Tịnh, Long Mỹ. Nơi đặt trụ sở làm việc là UBND xã Hòa Tịnh.

(5) Thành lập xã An Bình trên cơ sở nhập 4 xã: An Bình, Bình Hòa Phước, Đồng Phú, Hòa Ninh. Nơi đặt trụ sở làm việc là UBND xã Hòa Ninh.

(6) Thành lập xã Long Hồ trên cơ sở nhập thị trấn Long Hồ và 2 xã Long An, Long Phước. Nơi đặt trụ sở làm việc là Trung tâm hành chính huyện Long Hồ.

(7) Thành lập xã Phú Quới trên cơ sở nhập 4 xã: Lộc Hòa, Hòa Phú, Phú Quới, Thạnh Quới. Nơi đặt trụ sở làm việc là UBND xã Phú Quới.

(8) Thành lập phường Thanh Đức trên cơ sở nhập phường 5, thành phố Vĩnh Long và tiếp nhận xã Thanh Đức, huyện Long Hồ. Nơi đặt trụ sở làm việc tại UBND xã Thanh Đức.

(9) Thành lập phường Long Châu trên cơ sở nhập 3 phường: 1, 9 và Trường An. Nơi đặt trụ sở làm việc tại UBND phường 1.

(10) Thành lập phường Phước Hậu trên cơ sở nhập 2 phường: 3, 4, thành phố Vĩnh Long và tiếp nhận xã Phước Hậu, huyện Long Hồ. Nơi đặt trụ sở làm việc tại UBND phường 3.

(11) Thành lập phường Tân Hạnh trên cơ sở nhập phường 8, thành phố Vĩnh Long và tiếp nhận xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ. Nơi đặt trụ sở làm việc tại UBND xã Tân Hạnh.

(12) Thành lập phường Tân Ngãi trên cơ sở nhập 3 phường: Tân Ngãi, Tân Hòa, Tân Hội. Trụ sở làm việc đặt tại UBND phường Tân Hòa.

(13) Thành lập xã Quới Thiện trên cơ sở nhập 2 xã: Quới Thiện, Thanh Bình. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Thanh Bình.

(14) Thành lập xã Trung Thành trên cơ sở nhập thị trấn Vũng Liêm và 02 xã: Trung Thành, Trung Hiếu. Trụ sở làm việc đặt tại Trung tâm hành chính huyện Vũng Liêm.

(15) Thành lập xã Trung Ngãi trên cơ sở nhập 3 xã: Trung Thành Đông, Trung Ngãi, Trung Nghĩa. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Trung Ngãi.

(16) Thành lập xã Quới An trên cơ sở nhập 3 xã: Trung Thành Tây, Quới An, Tân Quới Trung. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Quới An.

(17) Thành lập xã Trung Hiệp trên cơ sở nhập 3 xã: Trung Chánh, Trung Hiệp, Tân An Luông. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Trung Hiệp.

(18) Thành lập xã Hiếu Phụng trên cơ sở nhập các xã: Hiếu Phụng, Trung An, Hiếu Thuận. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Hiếu Thuận.

(19) Thành lập xã Hiếu Thành trên cơ sở nhập 3 xã: Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Hiếu Thành.

(20) Thành lập xã Lục Sỹ Thành trên cơ sở nhập 2 xã: Phú Thành, Lục Sỹ Thành. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Lục Sỹ Thành.

(21) Thành lập xã Trà Ôn trên cơ sở nhập thị trấn Trà Ôn và xã Tích Thiện. Trụ sở làm việc đặt tại Trung tâm hành chính huyện Trà Ôn.

(22) Thành lập xã Trà Côn trên cơ sở nhập 3 xã: Nhơn Bình, Trà Côn, Tân Mỹ, huyện Trà Ôn và tiếp nhận một phần diện tích phía Đông sông Mang Thít của thị trấn Tam Bình, (gồm: ấp Nhà Thờ, Tường trí, Tường Trí B) huyện Tam Bình. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Trà Côn

(23) Thành lập xã Vĩnh Xuân trên cơ sở nhập 3 xã: Vĩnh Xuân, Thuận Thới, Hựu Thành. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Vĩnh Xuân.

(24) Thành lập xã Hòa Bình trên cơ sở nhập 3 xã: Xuân Hiệp, Hòa Bình, Thới Hòa. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Hòa Bình.

(25) Thành lập xã Hòa Hiệp trên cơ sở nhập 3 xã: Hòa Thạnh, Hòa Hiệp, Hòa Lộc. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Hòa Lộc.

(26) Thành lập xã Tam Bình trên cơ sở nhập một phần thị trấn Tam Bình và 02 xã Mỹ Thạnh Trung, Mỹ Lộc. Trụ sở làm việc đặt tại Trung tâm hành chính huyện Tam Bình.

(27) Thành lập xã Ngãi Tứ trên cơ sở nhập 2 xã: Loan Mỹ, Bình Ninh, một phần xã Ngãi Tứ huyện Tam Bình và tiếp nhận một phần thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (Khu 6, phần diện tích phía Tây của sông Mang Thít). Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Bình Ninh.

(28) Thành lập xã Song Phú trên cơ sở nhập 4 xã: Long Phú, Tân Phú, Song Phú, Phú Thịnh. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Phú Thịnh.

(29) Thành lập xã Hậu Lộc trên cơ sở nhập 3 xã: Tân Lộc, Hậu Lộc, Phú Lộc. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Hậu Lộc.

(30) Thành lập xã Tân Quới trên cơ sở nhập thị trấn Tân Quới và 02 xã Tân Bình, Thành Lợi. Trụ sở làm việc đặt tại Trung tâm hành chính huyện Bình Tân.

(31) Thành lập xã Tân Lược trên cơ sở nhập 3 xã: Tân An Thạnh, Tân Lược, Tân Thành. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Tân Lược.

(32) Thành lập xã Mỹ Thuận trên cơ sở nhập 3 xã: Thành Trung, Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Nguyễn Văn Thảnh.

(33) Thành lập phường Bình Minh trên cơ sở nhập phường Thành Phước và xã Thuận An. Trụ sở làm việc đặt tại Trung tâm hành chính thị xã Bình Minh.

(34) Thành lập phường Cái Vồn trên cơ sở nhập phường Cái Vồn, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh và tiếp nhận một phần diện tích, dân số xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình (Cồn Sừng). Trụ sở làm việc đặt tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã Bình Minh.

(35) Thành lập phường Đông Thành trên cơ sở nhập phường Đông Thuận và 03 xã: Đông Bình, Đông Thành, Đông Thạnh. Trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Đông Bình.

Chính quyền địa phương cấp xã sau sắp xếp gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, không còn tổ chức cấp huyện.