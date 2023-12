Liều lĩnh đi buôn gần 2 tấn pháo hoa lậu kiếm tiền tiêu Tết thì bị bắt

Ngày 26-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm (Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển số 1) và Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt bốn nghi can, thu 1,23 tấn pháo hoa nổ.

Tang vật hơn 1,2 tấn pháo hoa nổ nhập lậu bị thu giữ.

Thời gian gần đây, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đường dây mua pháo từ nước ngoài về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch rồi tập kết tại các tỉnh dọc biên giới như Quảng Bình, Quảng Trị… Sau đó, đường dây này ngụy trang pháo trong các thùng hàng khác nhau trên các phương tiện để vận chuyển pháo về bán cho các đối tượng tại Nghệ An.

Sau khi xác lập chuyên án, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt quả tang Hồ Viết Sơn (28 tuổi) và Nguyễn Cảnh San (41 tuổi, cùng trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) cầm đầu đường dây pháo lậu.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ hai “mắt xích” tàng trữ pháo lậu là Nguyễn Cảnh Trường (37 tuổi) và Hồ Viết Hùng (36 tuổi, cùng trú tại xã Nghi Diên).

Nhóm Sơn, San, Trường, Hùng này lợi dụng sắp tới Tết Giáp Thìn 2024, nhu cầu người dân mua pháo hoa nổ nhiều nên đã đánh liều đi buôn pháo số lượng lớn, kiếm tiền tiêu Tết và bị bắt.

Đậu Thanh Tuấn làm việc với cán bộ công an.

Trước đó hai ngày, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Hưng Đông (TP Vinh) phá thành công chuyên án bắt giữ Nguyễn Thế Mạnh (37 tuổi, trú xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc) và Đậu Thanh Tuấn (36 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh). Mạnh và Tuấn bị bắt khi đang điều khiển xe ô tô chở 672kg pháo hoa nổ các loại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự sáu nghi can nêu trên và thu giữ tang vật gần 2 tấn pháo hoa lậu.

Đắc Lam