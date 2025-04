Công an tuần tra cứu kịp nam thanh niên chạy xe máy rơi xuống kênh 07/04/2025 18:24

(PLO)- Thanh niên ở Quảng Nam đi xe máy không may bị rơi xuống kênh chính Phú Ninh, may mắn được công an phát hiện, cứu kịp thời.