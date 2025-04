Hoạt động lừa đảo ở khu Tam Thái Tử, về Việt Nam thì bị công an bắt 07/04/2025 20:25

Ngày 7-4, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can LTN (28 tuổi) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can LTN bị Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAST

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện N từ khu Tam Thái Tử (Campuchia) nhập cảnh về nước và đang có mặt trên địa bàn TP Sóc Trăng nên đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời làm việc.

Qua làm việc, từ các chứng cứ mà Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sóc Trăng thu thập được, bị can N đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình.

Cụ thể, N khai nhận đã sinh sống và làm việc tại khu Tam Thái Tử từ tháng 10-2024 đến nay và đã thiết lập sử dụng 12 tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng với nhiều hình thức, thủ đoạn.

Thống kê bước đầu, tổng số tiền giao dịch qua 12 tài khoản ngân hàng nói trên hơn 131 tỉ đồng.

Đến nay, Công an đã xác định được 1 nạn nhân của N trú tại tỉnh Sóc Trăng. Người này bị lừa đảo thông qua hình thức: giả mạo các trang web, fanpage của các khách sạn, resort, homestay để chuyển tiền đặt phòng nghỉ…

Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo những ai là nạn nhân, nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo, phối hợp với lực lượng Công an để xử lý kịp thời.