Giải cứu nam thanh niên định nhảy sông Đồng Nai tự tử 06/04/2025 19:38

Ngày 6-4, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ Cứu nạn trên sông, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an phường An Bình, TP Biên Hoà vừa giải cứu thành công một nam thanh niên định nhảy cầu An Hảo tự tử.

Trước đó, trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn trên sông nhận được tin báo từ báo có một nam thanh niên đứng trên mép thành cầu An Hảo (thuộc phường An Bình) đang có ý định nhảy cầu. Ngay khi nhận tin, lực lượng PCCC với Công an phường An Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nam thanh niên ngồi ngoài lan can cầu ý định nhảy sông Đồng Nai tự vẫn. Ảnh: CA.

Khi lực lượng chức năng đến thì nam thanh niên đã leo ra ngoài lan can, tinh thần không ổn định, có thể rơi xuống sông. Công an phường An Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên nam thanh niên để trấn an tinh thần. Cùng lúc, tổ công tác phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn thường trực bên dưới sông sẵn sàng cứu vớt trong trường hợp nam thanh niên nhảy xuống.

Sau một thời gian thuyết phục, động viên tinh thần, tổ công tác đã giải cứu nam thanh niên, đưa vào khu vực an toàn.

Nam thanh niên được giải cứu thành công. Ảnh: CA.

Nam thanh niên được xác định là NTK (25 tuổi, quê Kiên Giang). Thanh niên này cho biết do buồn chuyện gia đình nên đón xe đến cầu An Hảo định nhảy sông Đồng Nai tự tử. Hiện Công an phường An Bình đang liên hệ với người thân của nam thanh niên để đưa người này về nhà.