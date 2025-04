Bị phạt vì đăng clip đánh bạc để câu 'like' bán hàng 17/04/2025 19:17

Ngày 17-4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính hai người đăng tải clip có nội dung đánh bạc trên mạng xã hội.

Cán bộ Công an Hà Nội làm việc với người dân đăng tải thông tin vi phạm trên mạng xã hội.

Theo đó, trang Facebook Cô Giáo Hương và trang Lan Hương Nguyễn đăng tải clip có nội dung đánh bạc.

Việc đăng tải clip đánh bạc trên không gian mạng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây tác động tiêu cực đến cộng đồng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vào cuộc xác minh, tìm ra chủ hai tài khoản nêu trên là NTH (26 tuổi, trú Hoàng Mai, Hà Nội) và NTT (28 tuổi, trú Gia Lâm, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, hai người này đã thừa nhận việc dàn dựng clip có nội dung đánh bạc rồi đăng tải lên Facebook để câu “like”, câu “view”. Việc làm trên nhằm tăng lượt tương tác để kinh doanh sản phẩm bán hàng online.

Theo Công an TP Hà Nội, hai người nêu trên đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

+ Liên quan đến vấn đề an ninh mạng, ngày 17-4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã xử phạt hành chính NTT (53 tuổi, chủ tài khoản Facebook NT) và NTH (31 tuổi, chủ tải khoản Facebook NH (TAQ) mỗi người 7,5 triệu đồng. T và H cùng trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ ,Công an Nghệ An làm việc với hai phụ nữ đăng tải thông tin, phát trực tiếp nội dung sai sự thật trên trang cá nhân.

Trước đó, tối 7-4, hai người này thấy một số người trong xóm tụ tập, bàn tán về việc một người đàn ông lạ mặt, biểu hiện bất thường xuất hiện tại địa phương. Mặc dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng hai người sử dụng điện thoại phát trực tiếp trên Facebook cá nhân với nội dung trên địa bàn xuất hiện đối tượng bắt cóc trẻ em, nhằm thu hút sự tương tác.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An đã nhanh chóng xác minh các tài khoản của T và H, qua đó xác định những nội dung đăng thông tin bắt cóc là sai sự thật, không có căn cứ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.