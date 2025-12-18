7 thanh niên, có cả học sinh lớp 12 sử dụng ma túy trong quán bar 18/12/2025 15:15

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt quả tang một học sinh cùng nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong quán bar.

Ngày 18-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt quả tang bảy thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm thanh niên bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại quán bar. Ảnh: C.A

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an phường Buôn Ma Thuột kiểm tra quán bar Liberty tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.

Tại đây, công an bắt quả tang bảy thanh niên từ 16 đến 17 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng đang sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số này có người đang là học sinh lớp 12.

Quá trình điều tra, công an xác định sau khi ăn nhậu, nhóm thanh niên này đem điện thoại đi cầm cố được 7 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm dùng tiền mua ma túy tổng hợp, thuốc lắc rồi đến quán bar sử dụng.