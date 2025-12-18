Công an Đồng Tháp xác minh thông tin 'học sinh 17 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc' 18/12/2025 10:04

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 1 học sinh bị bắt cóc sang Campuchia để đòi tiền chuộc hiện chưa có cơ sở.

Những ngày qua, mạng xã hội và 1 số cơ quan báo chí đăng tải thông tin về việc em TDH (17 tuổi, học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh) bị bắt cóc sang Campuchia vào ngày 29-11-2025.

Trước đó, ngày 30-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận trình báo của gia đình em H về việc em bị bắt cóc đưa sang Campuchia.

Gia đình cho biết tối 29-11 nhận được thông tin H bị bắt cóc, tuy nhiên sau đó em H đã gọi Zalo cá nhân về gia đình, thông báo đang ở Campuchia làm việc và nhờ gia đình liên hệ nhà trường xin bảo lưu kết quả học tập trong thời gian 1 năm.

Em H gọi Zalo về thông báo làm việc ở Campuchia. Thông tin lan truyền em H bị bắt cóc sang Campuchia, đòi tiền chuộc là chưa có cơ sở. Ảnh: CA

Qua xác minh, thu thập tài liệu, thông tin Công an tỉnh Đồng Tháp xác định chưa có cơ sở chứng minh thông tin “bị bắt cóc đưa sang Campuchia để đòi tiền chuộc” như nội dung lan truyền.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, chờ kết quả điều tra chính thức của cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và ổn định dư luận trên địa bàn.