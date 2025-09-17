Thua bạc ở Casino, 2 người Trung Quốc bị bắt giữ, đánh đập đòi tiền chuộc 17/09/2025 18:40

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng giải cứu hai người Trung Quốc bị bắt giữ, đánh đập, ép trả nợ sau khi thua bạc tại Casino, đồng thời tạm giữ năm đối tượng liên quan.

Ngày 17-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa giải cứu hai người quốc tịch Trung Quốc bị nhóm người bắt giữ trái pháp luật.

Trước đó, ngày 12-9, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn của ông là Wang Xiaoci bị một nhóm người lạ mặt khống chế, đưa đi khỏi Casino HOIANA sau khi thua bạc và phát sinh nợ lớn.

Công an TP Đà Nẵng giải cứu 2 người Trung Quốc bị bắt giữ, đánh đập đòi tiền chuộc và tạm giữ 5 người liên quan. Ảnh: CA

Vào cuộc điều tra, Phòng CSHS phát hiện xe ô tô 92A-092.39 có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành truy vết và phối hợp Công an xã Duy Nghĩa, Công an phường Hội An kiểm tra căn hộ SHC21, khu Hội An Dor.

Tại đây, cảnh sát đã giải cứu an toàn ông Wang Xiaoci và ông Li Yao Zong (quốc tịch Trung Quốc) – cũng đang bị nhóm này khống chế.

Đồng thời, cảnh sát tạm giữ năm người liên quan, trong đó có Jiu Jun (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và bốn công dân Việt Nam trú tại Thanh Hóa, Quảng Trị.

Điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân được cho vay để đánh bạc với số tiền hàng trăm nghìn nhân dân tệ, khi thua bạc thì bị ép viết giấy nợ, khống chế, đánh đập, buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền.

Hậu quả, ông Wang Xiaoci bị đánh gãy một răng hàm, còn ông Li Yao Zong bị đe dọa nếu không trả kịp sẽ bị tính lãi “cắt cổ” 20.000 nhân dân tệ/ngày.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ năm người liên quan.