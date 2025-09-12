Phá đường dây sản xuất yến giả, lừa dối người tiêu dùng 12/09/2025 00:17

(PLO)- Phòng CSKT Công an TP vừa triệt phá đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn, lừa dối người tiêu dùng.

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng đã đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán, sản xuất yến giả tinh vi, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, ngụ An Biên, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ phường Hội An, TP Đà Nẵng) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an TP Đà Nẵng phá đường dây sản xuất yến giả, lừa dối người tiêu dùng. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác trinh sát và thu thập thông tin, Phòng CSKT phát hiện một đường dây sản xuất “yến hũ chưng” có nhiều dấu hiệu bất minh.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, Phòng CSKT đã xác lập chuyên án đấu tranh, phá án.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, Trường đã liên tiếp thành lập hai công ty tại Đà Nẵng, nhờ Châu và chị gái Châu đứng tên làm đại diện pháp luật, nhưng thực chất Trường trực tiếp điều hành.

Đầu năm 2024, Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất đóng tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.

Thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra sợi yến giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến giả vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 người này trực tiếp thực hiện.

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn do Trường và Châu cầm đầu. Ảnh: CA

Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest tại Khu dân cư và chợ Điện Dương (phường Điện Bàn Đông), cảnh sát thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định cho thấy, trong số 15 loại, có 5 loại không hề chứa Acid Sialic – thành phần dinh dưỡng chính của yến; 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.

Hiện Phòng CSKT tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.