Đà Nẵng: Xây 700 căn nhà ở xã hội tại phường Quảng Phú 11/09/2025 19:45

(PLO)- Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam sẽ xây 700 căn nhà ở xã hội tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.

Ngày 11-9, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó trưởng Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam (thuộc TP Đà Nẵng), đã ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú (tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

700 căn nhà ở xã hội sẽ được xây tại phường Quảng Phú.

Theo quyết định, dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 587,9 tỉ đồng, diện tích đất sử dụng 20.000m2; xây dựng hoàn thiện 4 khối chung cư nhà ở xã hội (A1, A2, B1, B2).

Dự án nhà ở xã hội dạng chung cư, quy mô 9 tầng, dự kiến khoảng 700 căn hộ, dân khoảng 1.500 người, được thiết kế, xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ngoài ra dự án còn có xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...

Dự án được chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ quý III-2025 đến quý II-2027: Hoàn thành thủ tục đầu tư; triển khai đầu tư xây dựng khối chung cư block A1, A2 và các công trình hạ tầng kỹ thuật; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.

Giai đoạn 2 từ quý III-2027 đến quý IV-2028: Đầu tư xây dựng khối chung cư block B1, B2; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.