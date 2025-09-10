Dựng chuyện bị cướp giật để xin tiền mua điện thoại mới 10/09/2025 12:35

(PLO)- Nam thanh niên ở TP Đà Nẵng dựng chuyện bị cướp để xin tiền gia đình mua điện thoại mới.

Ngày 10-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Đông đã xử phạt PTC (21 tuổi, ngụ Sơn Phô 2, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Dựng chuyện bị cướp giật để xin tiền mua điện thoại mới. Ảnh: CA

Trước đó, sáng 28-8, một tài khoản mạng xã hội facebook đã đăng tin “Góc Cảnh báo” trong đó nêu người này bị cướp tài sản tối ngày 26-8 tại khu vực cánh đồng thuộc địa phận phường Hội An Đông. Bài viết trên được nhiều trang chia sẻ.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Hội An Đông đã tiến hành xác minh, xác định và liên hệ chủ nhân của tài khoản nêu trên là ông C.

Từ thông tin do ông C trình báo, Công an phường Hội An Đông đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh và phát hiện nhiều điểm nghi vấn.

Đến 17 giờ cùng ngày, trước những nghi vấn của các trinh sát, điều tra viên, ông C đã thừa nhận nội dung đăng tải về việc bị cướp là hoàn toàn bịa đặt, vì muốn xin tiền gia đình để mua điện thoại mới nên dựng lên câu chuyện trên.

Sau khi nhận thức được hành vi sai phạm của mình, ông C đã gỡ bỏ bài viết nêu trên.