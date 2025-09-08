Cựu nhân viên đăng ký đất đai giả chữ ký lãnh đạo, chiếm đoạt tiền của người dân 08/09/2025 15:42

(PLO)- Cựu nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cũ giả chữ ký lãnh đạo, làm hồ hồ sơ và chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 8-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết CSĐT CATP đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Ngô Đình Cát (58 tuổi, ngụ thôn Thanh Châu, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên; nay là xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) về tội giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu nhân viên đăng ký đất đai giả chữ ký lãnh đạo, chiếm đoạt tiền của người dân. Ảnh: CA

Theo điều tra, Cát từng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên (Quảng Nam cũ) từ năm 2016. Lợi dụng vị trí công tác, từ năm 2019 – 2024, Cát đã nhiều lần nhận hồ sơ đất đai của người quen để “giúp làm thủ tục”.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy định, Cát đã sửa chữa, cắt dán phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Chi nhánh, làm sai lệch nội dung trên năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bốn tài liệu trích đo, đăng ký biến động.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho một công dân, Cát còn gian dối yêu cầu nộp 60 triệu đồng “đóng thuế”, sau đó chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan Công an, Cát đã thừa nhận toàn bộ hành vi và khắc phục số tiền chiếm đoạt.