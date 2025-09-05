Nhân viên bán bảo hiểm thu 1,7 tỉ đồng của khách hàng để tiêu xài 05/09/2025 10:09

(PLO)- Nhân viên bảo hiểm nhân thọ ở Đà Nẵng thu 1,7 tỉ đồng của khách hàng nhưng không giao nộp cho công ty mà tiêu xài cá nhân.

Ngày 5-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Quang (38 tuổi, ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về tội tham ô tài sản.

Trước đó, Quang đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố, điều tra về cùng tội danh trên.

Nhân viên bảo hiểm thu tiền của khách hàng, tiền nợ thẻ tín dụng nhưng không nộp cho công ty mà để tiêu xài cá nhân. Ảnh: CA

Theo điều tra, ngày 6-6-2017, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam ký hợp đồng làm việc và ủy quyền cho Quang thay mặt công ty thực hiện thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).

Từ ngày 25-11-2024 đến ngày 18-4-2025, lợi dụng vị trí công việc được giao, Quang đã thu tiền phí bảo hiểm định kỳ của 151 khách hàng, cùng tiền nợ thẻ tín dụng (tổng số tiền hơn 1,76 tỉ đồng). Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Quang không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Quang về tội tham ô tài sản nhưng Quang đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 4-9, sau thời gian xác minh, truy xét, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng (sau sáp nhập) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Quang để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.