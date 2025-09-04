Bị bắt vì tiêu thụ 7kg sâm Ngọc Linh của nhóm trộm 04/09/2025 16:07

(PLO)- Người phụ nữ ở Quảng Ngãi bị công an bắt tạm giam vì tiêu thụ sâm Ngọc Linh của nhóm trộm.

Ngày 4-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam bị can Đào Thị Liễu (38 tuổi, ngụ xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) và A Phiện (25 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liễu bị bắt vì tiêu thụ sâm Ngọc Linh của nhóm trộm. Ảnh: FP Công an Đà Nẵng

Theo đó, từ quá trình đấu tranh mở rộng vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn 2, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng ngày 13-8, Công an xã Trà Linh phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ hành vi tiêu thụ của Liễu và Phiện.

Kết quả điều tra xác định, nhóm ba người gồm A Phanh, A Đoàn và A Ghin đã trộm 273 củ Sâm Ngọc Linh (khoảng 7kg) tại tại xã Trà Linh.

Sau khi trộm được, nhóm này mang 108 củ bán cho Liễu và 165 củ nhờ A Phiện tiêu thụ.

Mặc dù biết rõ đây là tài sản do trộm cắp mà có, nhưng vì lòng tham, cả hai vẫn bất chấp pháp luật để thu lợi bất chính.

Theo công an, hành vi của Liễu và Phiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn góp phần dung dưỡng, khuyến khích các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.