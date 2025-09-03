Tháp Chăm Khương Mỹ: Trùng tu xong chưa lâu, gạch đã mủn nát 03/09/2025 10:51

(PLO)- Tháp Chăm Khương Mỹ ở TP Đà Nẵng vừa trùng tu với kinh phí 12,6 tỉ đồng đã xuất hiện hiện tượng muối hoá, nay bề mặt gạch bị mủn nát.

Clip Tháp Chăm Khương Mỹ sau trùng tu gạch mủn nát.

Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Bắc, tháp Giữa thuộc khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) thực hiện năm 2019, đến năm 2022 thì hoàn thành.

Dự án có tổng mức đầu tư 12,6 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ) làm chủ đầu tư.

Tháp Chăm Khương Mỹ. Ảnh: TN

Tháng 5-2023, tức gần sáu tháng hoàn thiện và bàn giao, một số mảng tường gạch mới - nguyên liệu trùng tu xuất hiện những vệt trắng xoá như bị muối hoá. Đến nay, dự án tiếp tục xuất hiện “hiện tượng lạ”.

Bề mặt gạch mủn nát, bong tróc lớp "da". Ảnh: TN

Ghi nhận của phóng viên, tại vị trí tháp Bắc, rất nhiều mảng gạch mới trùng tu xuất hiện tình trạng gạch bị mủn nát. Thử dùng tay chạm nhẹ vào vị trí xuất hiện tình trạng trên, phần gạch mủn nát đã bung tróc. Thậm chí, dùng vật cứng hoặc tay không tác động tại vị trí gạch bị mủn, những hạt bụi gạch li ti mất tính kết dính, rơi xuống.

Dùng tay có thể dễ dàng bóc tách lớp "da" gạch ra ngoài. Ảnh: TN

Trả lời PLO, ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam (thuộc TP Đà Nẵng) cho hay đến nay, dự án đã hết thời gian bảo hành. Theo ông Thành, đơn vị đã nắm vụ việc và có báo cáo cho UBND TP.

"Sau khi ghi nhận hiện trạng, đơn vị đã mời đơn vị thi công vào khắc phục tạm thời. Đơn vị chỉ quản lý về mặt nhà nước, còn nguyên nhân thì các nhà khoa học đánh giá, phân tích” - ông Thành nói.

Bụi gạch mủn nát rơi xuống... Ảnh: TN

Để nắm rõ nguyên nhân xuất hiện tình trạng gạch mủn nát sau trùng tu tại Tháp Chăm Khương Mỹ, phóng viên liên hệ với đại diện Viện Khoa học Công nghệ xây dựng nhưng chưa nhận được phản hồi...

Ông Phạm Hồng Trường, Trưởng phòng Tu bổ di tích, Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng miền Trung (Viện Khoa học công nghệ xây dựng) - đơn vị thi công, cho hay đây là hiện tượng chung trên tất cả các tháp Chăm trên cả nước.

Gạch mủn nát xuất hiện bên cạnh vị trí từng bị muối hoá. Ảnh: TN

“Các nhà nghiên cứu nước ngoài như Ý, Nhật và cả Việt Nam cũng đã phân tích nguyên nhân chủ yếu do muối tồn tại trong tháp quá lâu” - ông Trường nói.

Do đó, ông Trường khẳng định đây là hiện tượng chung, xuất hiện trên các tháp Chăm trên cả nước, nhất là phần gạch từ mặt đất lên chiều cao 3,5 m. “Việc mủn mục đó là đương nhiên, không thể tránh khỏi” - ông Trường nói.

Dưới đây là một số hình ảnh gạch Tháp Chăm Khương Mỹ mủn nát sau trùng tu:

Gạch mủn nát xuất hiện phía trước, bên trái tháp Bắc. Ảnh: TN

"Da" gạch tự bong tróc. Ảnh: TN

Gạch bị mủn nát xuất hiện dày đặc. Ảnh: TN