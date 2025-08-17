3 thanh niên từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng trộm 300 cây sâm Ngọc Linh 17/08/2025 17:44

(PLO)- 3 thanh niên từ Quảng Ngãi ra TP Đà Nẵng đột nhập chốt trồng sâm của người dân trộm 300 cây sâm Ngọc Linh.

Ngày 17-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Trà Linh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT tại khu vực 5 phát hiện vụ trộm sâm Ngọc Linh xảy ra trên địa bàn.

3 thanh niên từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng trộm 300 cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 16-8, Công an xã Trà Linh tiếp nhận tin báo của ông HVT (ngụ thôn 2, xã Trà Linh), về việc nhóm hộ của ông trồng sâm tại thôn 2 bị kẻ gian lấy trộm 300 cây sâm Ngọc Linh từ 2 đến 15 năm tuổi, trị giá ước tính 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trà Linh đã nhanh chóng báo cáo Lãnh đạo Cơ quan CSĐT và phối hợp chặt chẽ với các điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT tại khu vực 5.

Lực lượng công an tiến hành khoanh vùng đối tượng, thu thập chứng cứ, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Chỉ sau 1 ngày điều tra, công an xác định ba nghi phạm lấy trộm sâm là A Phân, A Đoàn (cùng 18 tuổi) và A Ghin (21 tuổi), cùng ngụ xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Những người này lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để lén lút xâm nhập, đào trộm sâm mang đi tiêu thụ.

Tiến hành khám xét, công an đã thu giữ 273 gốc Sâm Ngọc Linh nặng 7,2 kg, cùng 115 triệu đồng tiền mặt do bán số sâm trộm cắp mà có và 2 xe máy được sử dụng làm phương tiện gây án.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.