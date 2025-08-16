Biên phòng chặn bắt gần 300kg ma túy trên ô tô cùng 2 khẩu súng 16/08/2025 19:14

Tối 16-8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma tuý với số lượng lớn.

Bộ đội Biên phòng bắt vụ vận chuyển gần 300kg ma tuý tại TP Đà Nẵng.

Lúc 9 giờ 5 phút ngày 15-8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma tuý và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung (thuộc Cục PCMT& TP) đã bắt quả tang hai người gồm NTL (ngụ phường Hòa Xuân) và ĐBHC (ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 295,5kg ma túy các loại, hai xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan.

Tang vật gần 300kg ma tuý.

Khám xét nơi ở của NTL, các lực lượng thu giữ thêm hai khẩu súng (một súng AK, một súng tự chế) và bảy viên đạn.

Hiện Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đang tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật.