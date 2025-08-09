1 nam, 2 nữ tổ chức sử dụng ma tuý tại nhà 09/08/2025 12:58

(PLO)- Công an kiểm tra thì phát hiện nhiều người đang sử dụng ma tuý thuốc lắc và các loại khác.

Ngày 9-8, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) thông tin, đã phát hiện, xử lý 2 vụ việc liên quan đến ma tuý thuốc lắc và ma tuý đá.

Theo đó, sáng 8-8, Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Cao Bá Quát, phát hiện Võ Văn H (30 tuổi, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), Ngô Thị Kim T (21 tuổi, trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Hồng Nh (26 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) nghi vấn tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phát hiện 1 nam và 2 nữ sử dụng ma tuý trong một căn phòng. Ảnh: CA.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một dĩa sứ màu trắng - xanh dính chất bột trắng nghi là Ketamine cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, những người này khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma tuý thuốc lắc và Ketamine.

Cơ quan Công an đã lập biên bản và bắt giữ ba người cùng tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tiến hành làm việc với 3 người liên quan. Ảnh: CA.

Tiếp đó, lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường Trần Hưng Đạo (dưới chân cầu Trần Thị Lý), lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Hải kiểm tra một phụ nữ điều khiển xe máy nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, người phụ nữ này là Nguyễn Thị Lang (45 tuổi) đang cất giấu 8 gói nilong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) trong áo khoác và túi xách.

Bà Lang khai nhận 8 gói nilong chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy đá, để bán lại kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và bắt giữ Nguyễn Thị Lang cùng toàn bộ tang vật để điều tra, xử lý.