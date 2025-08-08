Công an Đà Nẵng bắt 5 kẻ buôn ma tuý dạng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước tới nay 08/08/2025 13:52

(PLO)- Lực lượng công an đã bắt giữ 5 người cùng hơn 100kg ma tuý dạng cỏ Mỹ.

Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã triệt xóa thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy dạng cỏ Mỹ và bắt giữ 5 người liên quan.

Đây được xem là số lượng ma tuý dạng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP.

Theo đó, qua công tác phối hợp quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Phan Thái Phiên (51 tuổi, phường Thanh Khê) có nhiều dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma tuý dạng cỏ Mỹ nên đã đưa vào diện giám sát, theo dõi.

Hơn 100kg ma tuý dạng cỏ Mỹ bị công an thu giữ. Ảnh: CA.

Quá trình giám sát, trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát ma túy phát hiện Phan Thái Phiên thường mua ma tuý dạng cỏ Mỹ từ Trần Thị Thanh Tuyền (36 tuổi, quê ở xã Quảng Điền, TP Huế) hiện ở tại hai căn nhà trên địa bàn phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Phòng Cảnh sát ma tuý đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Cụ thể, trinh sát xác định Tuyền thuê nhà ở đường Bàu Mạc (phường Liên Chiểu) cho Ngô Văn Hoàng Phúc (40 tuổi, hộ khẩu ở phường An Cựu, TP Huế) ở và tham gia hoạt động mua bán cỏ Mỹ.

Công an kiểm đếm, thống kê số lượng ma tuý khi khám xét. Ảnh: CA.

Phòng Cảnh sát ma túy đã lập kế hoạch triển khai lực lượng, quyết tâm triệt xóa nhóm nêu trên.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6-8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê), đơn vị tiến hành bắt quả tang Phiên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10kg ma tuý dạng cỏ Mỹ, một xe máy và 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phiên, công an thu giữ thêm 2kg ma túy dạng cỏ Mỹ, một cân điện tử và một số vật chứng khác có liên quan.

Được biết, Phiên có năm tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng, tại khu vực đường Trần Cao Vân, một tổ trinh sát khác tiến hành bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Thúy (34 tuổi, phường Hòa Cường) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 1kg cỏ Mỹ.

Phiên cùng tang vật. Ảnh: CA.

Khám xét nơi ở của Thúy tại đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Cao Vân, công an thu giữ thêm bốn gói ma túy cỏ Mỹ và một số đồ vật liên quan.

Căn cứ lời khai của Phiên và Thúy cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát ma túy bắt khẩn cấp đối với Tuyền và Phúc thu giữ tang vật gồm: hai gói nilon chứa chất màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 300 gam) cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tiến hành khám xét nơi ở của Tuyền tại hai căn nhà trên đường Đồng Trí 6 và Bàu Mạc 20, công an thu giữ thêm khoảng 70kg ma túy cỏ Mỹ đã được phun tẩm ma túy, hai gói nilon chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 200 gam), khoảng 60kg sợi thảo mộc khô (chưa được phun tẩm ma túy), ba can nhựa chứa chất lỏng màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Số ma tuý dạng cỏ Mỹ bị thu giữ được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: CA.

Tiếp tục đấu tranh, Phòng Cảnh sát ma túy tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Ka Ka (26 tuổi, trú phường Hòa Xuân) thu giữ hơn 20kg ma túy cỏ Mỹ.

Lê Thanh Ka Ka được xác định là người đã bán chất bột ma túy cho Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Phúc tham gia với vai trò phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô; phân chia, cân, đóng gói và bán cho người khác theo yêu cầu của Tuyền.

Theo thống kê sơ bộ, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500 gam chất bột màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma tuý dạng cỏ Mỹ đã được phun tẩm, năm điện thoại, ba xe máy, một ô tô, hai cân, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.