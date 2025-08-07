Bình tĩnh gửi “hàng” qua nhà xe nhưng không thể qua mặt được công an 07/08/2025 20:35

(PLO)- Dù các đối tượng gửi "hàng" qua xe khách như kiểu người ta gửi hàng bình thường, nhưng làm sao qua mặt được lực lượng công an...

Ngày 7-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đào Ngọc Duy Anh (46 tuổi) và cháu họ là Đào Ngọc Lợi (29 tuổi) cùng trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê (cũ), TP Đà Nẵng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong đó, Đào Ngọc Lợi là cháu họ của Đào Ngọc Duy Anh.

Theo cáo trạng, qua điều tra đã xác định từ ngày 19-4-2024, Duy Anh và Lợi đã bàn bạc việc mua ma tuý để bán kiếm lời.

Theo phân công, Lợi tìm mối, liên hệ đặt mua ma tuý còn Duy Anh chịu trách nhiệm cất giữ và cùng tìm đầu ra tiêu thụ. Tiền bán hàng dùng để trả cho người cung cấp, phần lợi nhuận chia đôi.

Cụ thể, Lợi liên hệ với một người tên Tuấn (không rõ lai lịch, trú tại TP HCM) để đặt mua ma tuý với 100 gam Ketamine giá 48 triệu đồng, 150 gam ma túy đá giá 45 triệu đồng và 38 gói "nước vui" giá 32 triệu đồng; tổng cộng 125 triệu đồng.

Lợi và Duy Anh tại phiên toà. Ảnh: MT.

Do quen biết từ trước, Tuấn đồng ý cho Lợi nợ toàn bộ số tiền đặt mua ma tuý.

Ngày 21-4-2024, Tuấn gửi kiện hàng chứa ma túy từ TP HCM ra Đà Nẵng thông qua nhà xe X.T và gửi ảnh kiện hàng cho Lợi nhận diện.

Đến sáng 23-4, Lợi bảo Duy Anh đến nhận hàng. Tuy nhiên, do nhà xe chưa tìm thấy kiện hàng, Lợi phải đến làm việc trực tiếp.

Sau khi nhận được hàng, Lợi giao lại cho Duy Anh mang về thì cả hai bị bắt giữ tại chỗ.

Trong quá trình điều tra, Duy Anh khai còn cất giấu thêm 75 viên nén hình vuông màu vàng và 18 viên nén hình tròn, tổng khối lượng 36,244 gam Methamphetamine cùng 3 khẩu súng tại phòng ở nhà thờ tộc để bán lại.

Anh khai số ma túy này có được vào khoảng tháng 12-2023 khi được một người bạn tên "Tí" (không rõ nhân thân) rủ đi nhậu và đề nghị đưa gần 100 viên thuốc lắc kém chất lượng cho Anh bán; đổi lại Anh trả tiền chầu nhậu 4,5 triệu đồng.

Sau khi nhận về và đếm lại, có 93 viên thuốc lắc được Anh cất giấu tại nhà thờ, chưa kịp bán.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm bị bắt quả tang, tổng lượng ma túy các đối tượng đang tàng trữ gồm: 151,199 gam Methamphetamine, 1,777 gam MDMA và 101,656 gam Ketamine.

Cộng thêm số ma túy cất tại nhà thờ, Duy Anh phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng 290,876 gam ma tuý và Lợi phải chịu trách nhiệm với 254,632 gam ma tuý.

Đáng chú ý, Đào Ngọc Duy Anh từng có tiền án 9 năm 6 tháng tù về các tội mua bán trái phép chất ma túy, mua bán vũ khí quân dụng và làm giả giấy tờ cơ quan, tổ chức; mãn hạn tù năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh.

Hai năm sau, Duy Anh tiếp tục bị xử phạt hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy tại TP Đà Nẵng.

Dù đã có 6 người con, Duy Anh vẫn tiếp tục phạm tội với mức độ nghiêm trọng hơn.

HĐXX TAND đã tuyên phạt Đào Ngọc Duy Anh mức án Chung thân và bị cáo Đào Ngọc Lợi 20 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.