Giải cứu cô gái bị 'bắt cóc online' sau khi kẻ xấu đòi người nhà chuyển 400 triệu 16/08/2025 08:57

(PLO)- Công an giải cứu thành công cô gái bị "bắt cóc online", kẻ xấu liên hệ gia đình đòi 400 triệu để chuộc người.

Sáng 16-8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP Đà Nẵng vừa giải cứu cô gái bị “bắt cóc online”, kẻ xấu đe doạ gia đình đòi tiền chuộc.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 15-8, Phòng PA05 nhận thông tin đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin cháu TN (19 tuổi, ngụ phường Hội An Đông; tạm trú trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị bắt cóc.

Gia đình vỡ oà khi cô gái bị "bắt cóc online" được công an giải cứu. Ảnh: CA

Kẻ xấu liên hệ người nhà yêu cầu chuyển 400 triệu đồng để chuộc người. Trong khi đó, người nhà không liên lạc được với cháu N.

Tiếp nhận thông tin, Phòng PA05 huy động lực lượng xác minh thêm các thông tin và nhận định đây là trường hợp bị “bắt cóc online”.

Trên cơ sở các thông tin xác minh được, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 Tổ công tác, tập trung truy tìm. Đến 21 giờ 8 phút, công an phát hiện cháu N tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, đang gọi video với đối tượng tại Campuchia.

Sau khi tiếp cận, cán bộ Tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần cháu và bàn giao cho gia đình.

Theo lãnh đạo Phòng PA05, kẻ lừa đảo dùng thủ đoạn giả vờ làm quen, thao túng tâm lý, sau đó đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm, đe doạ buộc nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, đến nơi bí mật để trốn.

Trong quá trình này, kẻ lừa đảo giữ điện thoại video với nạn nhân để khống chế, đồng thời liên lạc gia đình đe doạ, đòi tiền chuộc.

Một vụ khác, chiều 14-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cũng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online” khi bị kẻ xấu dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Kẻ xấu liên hệ gia đình nạn nhân thông báo, cháu đang bị công an điều tra do có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý, rửa tiền rất lớn và yêu cầu gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch.

Sau đó, một người tự xưng là công an gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 500 triệu đồng cho các đối tượng thì mới thả cháu về.