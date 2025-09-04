Đà Nẵng: Đã có doanh nghiệp mua 344.000 m3 cát nạo vét sông Cổ Cò 04/09/2025 15:28

(PLO)- Một doanh nghiệp tại TP.HCM đã đấu giá 344.000 m 3 cát nạo vét ở sông Cổ Cò với số tiền trúng đấu giá 49,7 tỉ đồng.

Ngày 4-9, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (gọi tắt là BQL giao thông Quảng Nam, thuộc UBND TP Đà Nẵng), cho biết đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đấu giá đợt 2 đối với khối lượng cát nạo vét công trình khơi thông sông Cổ Cò (TP Đà Nẵng).

Bãi chứa cát nạo vét sông Cổ Cò. Ảnh: TN

Trước đó, BQL giao thông Quảng Nam đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá vật liệu cát đổ nền sau nạo vét, dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, TP Hội An (cũ).

Tài sản trúng đấu giá là 344.000 m3 cát thuộc 2 lô tại bãi B1 và bãi B3. Tổng số tiền trúng đấu giá hơn 49,7 tỉ đồng. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (địa chỉ tại phường Bình Thạnh, TP.HCM) là đơn vị trúng đấu giá.

Tổng khối lượng nạo vét theo thiết kế dự án khơi thông sông Cổ Cò khoảng 1,3 triệu m3. Đến thời điểm này, tổng khối lượng cát hút được hơn 700.000 m3, bán đợt 1 được 344.000 m3, số còn lại chuẩn bị bán.

Hiện nay, dự án nạo vét đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng và bãi chứa cát đầy, không thể chứa thêm cát sau nạo vét.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã đưa toàn bộ khối lượng cát nạo vét ra đấu giá. Tuy nhiên, sau nhiều lần vẫn chưa có đơn vị tham gia đấu giá vì lượng cát quá nhiều. Sau đó, tỉnh Quảng Nam đã chia ra từng lô nhỏ và đấu giá thành công đợt 1.