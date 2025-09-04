Bị phạt, tước bằng lái vì chạy xe đánh võng trên đường ở Đà Nẵng 04/09/2025 09:32

(PLO)- Người đàn ông ở TP Đà Nẵng chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường bị CSGT phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Ngày 4-9, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông VTT (34 tuổi, ngụ xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) 9 triệu đồng về hành vi điều khiển xe đánh võng trên đường.

Công an xử phạt 9 triệu đồng đối với ông T về hành vi lái xe đánh võng trên đường. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 1-9, một hội nhóm trên mạng xã hội facebook đăng tải clip một người chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên đường.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành xác minh.

Đến 9 giờ 50 phút cùng ngày (1-9), Đội CSGT đường bộ số 2 đã mời ông VTT lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận hành vi vi phạm. Ông khai, do nông nổi, thích thể hiện và thiếu hiểu biết pháp luật.

Phòng CSGT đã xử phạt hành chính đối với ông T, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung tước 11 tháng quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1.