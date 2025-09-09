Mạ vàng nải chuối, nhánh cau bằng đồng để lừa đổi vàng thật của người dân 09/09/2025 16:51

(PLO)- Người đàn ông dùng nải chuối bằng đồng mạ vàng, lừa người dân để đổi lấy vàng thật.

Ngày 9-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Duy Xuyên đã bắt khẩn cấp Phan Văn Đức (35 tuổi, ngụ tại Ấp Nhuận Đức, xã Củ Chi, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đức mạ vàng nải chuối, nhánh cau để lừa đổi vàng thật của người dân. Ảnh: CA

Theo điều tra, Đức đã lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để dựng nên màn kịch lừa đảo.

Cuối 8-2025, Đức đã sử dụng các vật dụng bằng đồng mạ vàng, chế tác hình nải chuối và nhánh cau để lừa đảo.

Ngày 30-8, Đức gặp ông PN (59 tuổi, ngụ xã Duy Xuyên) dựng cảnh giả vờ đào được hũ vàng, rêu rao sẽ mang vào chùa cúng, rồi thuyết phục ông N đổi sợi dây chuyền vàng 3,2 chỉ lấy nải chuối và nhánh cau được mạ vàng.

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Sau khi chiếm đoạt, Đức mang tài sản đi bán được 21 triệu đồng tiêu xài cá nhân.