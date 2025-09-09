Điều tra vụ ẩu đả khiến nam sinh lớp 10 và 2 người khác nhập viện 09/09/2025 14:05

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả khiến nam sinh lớp 10 và 2 người khác nhập viện.

Ngày 9-9, Trường THPT Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh về vụ việc một nam sinh lớp 10 của trường tham gia đánh nhau ngoài nhà trường.

Khu vực xảy ra vụ ẩu đả khiến nam sinh lớp 10 và 2 người khác nhập viện.

Theo báo cáo, vào khoảng 10 giờ 45 ngày 8-9, em LQT (học sinh lớp 10A4, Trường THPT Cam Lộ) vào uống nước tại một quán gần trường Tiểu học xã Cam Lộ (đường Hàm Nghi).

Tại đây, T bị bốn thanh niên dùng hung khí tấn công. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn với một bạn nữ cùng lớp.

Theo báo cáo của nhà trường, dù xin tha nhưng nhóm thanh niên vẫn tiếp tục hành hung, em T đã dùng hung khí để tự vệ. Hậu quả, hai trong số bốn thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Em T cũng bị nhiều vết thương trên đầu và đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe dần ổn định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an để nắm bắt thông tin và hỗ trợ quá trình điều tra. Nhà trường cũng đã làm việc với phụ huynh các học sinh liên quan.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ.