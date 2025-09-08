Công an TP.HCM bắt giữ 4 người trong nhóm ẩu đả có youtuber và nghệ sĩ ở phường An Lạc 08/09/2025 13:38

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp bốn người liên quan vụ xô xát tại một quán ăn ở Phường An Lạc, trong đó có hai youtuber.

Ngày 8-9, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Hứa Duy Phương (38 tuổi, youtuber), Nguyễn Đỗ Đăng Tâm (38 tuổi, youtuber), Dương Trọng Quốc và Lê Hồng Khanh (60 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp những người tham gia đánh nhau tại quán ăn trên địa bàn phường An Lạc. Ảnh: CA

Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 4-9, tại quán Cà Kê Nướng trên đường số 7 (Phường An Lạc), nhóm của Hứa Duy Phương cùng Dương Trọng Quốc và bạn bè đến ăn uống, quay video. Lúc này, trong quán có nhóm của Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh (60 tuổi) và một số người khác.

Đến khoảng 21 giờ 30, hai nhóm phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Tâm dùng chai bia đánh vào đầu Phương gây thương tích, Quốc lao vào đánh Tâm. Lê Hồng Khanh và Nguyễn Văn Nhân cũng tham gia ẩu đả. Vụ việc chỉ dừng lại khi bảo vệ quán can ngăn. Phương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an Phường An Lạc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, củng cố hồ sơ.

Dương Trọng Quốc, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hứa Duy Phương, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Dương Trọng Quốc và Lê Hồng Khanh để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Phương đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ ẩu đả ở quán khiến một người bị thương. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 6-9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người ẩu đả tại quán ăn, trong clip có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và youtuber. Hình ảnh cho thấy các bên lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chảy máu vùng đầu.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan khác, xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương giữ ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi đến các quán ăn, nhà hàng cần giữ thái độ văn minh, tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối tránh nóng nảy dẫn đến xô xát nơi công cộng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm. Trường hợp phát hiện mâu thuẫn có nguy cơ phức tạp, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an để được can thiệp kịp thời.