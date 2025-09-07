Xác minh vụ 1 phụ nữ mặc áo blouse tấn công khách hàng tại phòng khám nha khoa ở TP.HCM

Ngày 7-9, Công an phường Hạnh Thông, TP.HCM, cho biết đang xác minh, xử lý thông tin liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ xô xát tại một phòng khám nha khoa ở địa bàn.
Theo nội dung clip, một phụ nữ là khách hàng đang ngồi trong phòng khám thì xảy ra mâu thuẫn với một người mặc áo blouse trắng, được cho là bác sĩ nha khoa và là chủ phòng khám. Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách dùng điện thoại quay hình thì bị người mặc áo blouse cầm gậy gí vào mặt, đẩy ngã và giật điện thoại ném xuống đất.
Sự việc khiến khu vực bên trong phòng khám náo loạn, một số người phải can ngăn. Sau đó, vị khách rời khỏi phòng khám.
Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn trong việc làm răng giữa phòng răng và nữ khách hàng.
Đại diện UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an đã mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ xác minh và xử lý theo quy định.