Vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách: 2 nạn nhân yêu cầu bác sĩ xin lỗi 08/09/2025 09:54

(PLO)- Hai nạn nhân trong vụ việc bác sĩ nha khoa hành hung khách ở phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ, TP.HCM yêu cầu bác sĩ nha khoa xin lỗi.

Ngày 8-9, Công an phường Hạnh Thông, TP.HCM đang làm việc với những người liên quan vụ việc chị NTTT (31 tuổi, quê Đắk Lắk) trình báo bị bà NTTC, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông, hành hung và làm hư hỏng tài sản.

Khách hàng tố bác sĩ dùng hung khí tấn công

Trao đổi với phóng viên, chị T kể lại, chiều ngày 3-9 chị đi cùng người bạn tên PU (33 tuổi) đến nha khoa Tuyết Chinh ở đường Trần Thị Nghỉ để kiểm tra, chỉnh sửa hàm răng đã được niềng. Sau khi trình bày nguyện vọng được gặp trực tiếp bác sĩ C, chị T chờ ở khu vực lễ tân.

Bà C dùng hai tay giữ chặt cổ khách hàng. Ảnh cắt từ clip

“Tôi đang ngồi chờ thì bà C bước ra tay cầm một cây gậy sắt, loại vẫn thường dùng để tập xà đơn. Ngay sau đó bà tấn công, giằng tôi xuống đất, giật điện thoại ném vỡ, giật luôn kính mắt rồi đuổi tôi ra ngoài” – chị T bất bình.

Theo chị T, sự việc này xuất phát từ quá trình điều trị răng tại cơ sở của bà C từ năm 2021. Khi đó, chị được bạn bè giới thiệu là nơi uy tín nên đã chọn niềng răng ở đây. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng răng ngày càng xấu đi. Khi đi khám ở bệnh viện, chị được thông báo phác đồ điều trị sai, cần can thiệp lại.

“Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng không gặp được bác sĩ C. Mỗi lần đến chỉ có một nhân viên khác thăm khám, nhắn tin thì bác sĩ chỉ thả tim, gần như không trao đổi. Tôi thấy răng hư một phần do bác sĩ không theo dõi sát sao” – chị T chia sẻ.

Ngày 3-9, khi tiếp tục đến cơ sở để làm việc, hai bên không tìm được tiếng nói chung, sau đó xảy ra xô xát như clip lan truyền trên mạng.

Bà C dùng cây gậy sắt đe dọa và giật điện thoại của chị T ném xuống nền gạch. Ảnh cắt từ clip

Chị T cho biết sau vụ việc, chị bị đa chấn thương, kính mắt bị mất, điện thoại iPhone 11 bị hư hỏng nặng nên đã đến Công an phường Hạnh Thông trình báo.

Chị PU, bạn đi cùng, xác nhận mình bị bà C tác động vào đầu, choáng váng và phải nhập viện. “Tôi bị đánh choáng váng, nôn mửa, sau đó cùng bạn vào bệnh viện cấp cứu” – chị PU nói.

Theo Công an phường Hạnh Thông, ngay chiều hôm đó cả ba người liên quan đã được mời lên làm việc. Sau đó, hai nạn nhân nhập viện điều trị. Đến ngày 8-9, chị PU do thương tích nhẹ đã xuất viện, còn chị T vẫn nằm viện để điều trị.

“Tôi muốn bác sĩ phải có lời xin lỗi”

Chị T cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, chồng bà C có đến bệnh viện xin lỗi nhưng người trực tiếp hành hung lại không có động thái gì.

“Người gây ra vụ việc là bác sĩ C, nhưng từ hôm đó đến nay không hề tới thăm hỏi, xin lỗi hay đền bù. Chúng tôi hiểu chị ấy có áp lực, có con nhỏ, nhưng hành xử như vậy mà không cầu thị, không một lời xin lỗi thì không thể chấp nhận. Chồng chị ấy đâu phải người đánh tụi tôi” – chị T bày tỏ.

Theo chị T, từ lúc niềng răng đến nay chị đã chi hàng chục triệu đồng cho việc thăm khám, chỉnh sửa nhưng răng vẫn hỏng. Ngày 3-9, mục đích của chị khi đến cơ sở chỉ là trao đổi thẳng thắn về chi phí cũng như tình trạng răng sau điều trị, nhưng không ngờ dẫn đến xô xát.

“Tôi muốn bác sĩ C phải có lời xin lỗi trực tiếp. Đó là lương tâm và đạo đức tối thiểu của một người khoác áo blouse trắng” – chị T nhấn mạnh.

Ngoài ra, chị đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định và mong ngành y tế có biện pháp chấn chỉnh, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở nha khoa.

“Không thể chấp nhận một bác sĩ mang danh chữa bệnh nhưng lại hành xử côn đồ như vậy” – chị T bức xúc.

Phóng viên nhiều lần gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại của bà C nhưng không được phản hồi.