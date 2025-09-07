Công an TP.HCM bắt giữ người chặn xe, tấn công người đi đường ở phường Tân Định 07/09/2025 17:36

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ phường Xuân Hoà) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi người này vô cớ chặn xe, tấn công người đi đường và đe dọa tài xế ô tô.

Ngày 7-9, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp với Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ngụ phường Xuân Hoà) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 20 ngày 4-9, anh NCT (32 tuổi, ngụ phường Tân Phú) điều khiển xe máy đến trước số 35 - 37 Trần Nhật Duật, phường Tân Định thì bị một người đàn ông có biểu hiện say xỉn chặn đầu xe, chửi bới rồi nhiều lần dùng cùi chỏ đánh vào vùng đầu, mặt.

Trước đó ông Sơn đã đánh đập một người đi đường. Ảnh: CA

Anh T. phải bỏ chạy vào Trung tâm Y tế mới thoát được sự truy đuổi và sau đó đến Công an phường Tân Định trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Định phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét. Đến 21 giờ 30 ngày 5-9, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn và đưa về trụ sở làm việc.

Nguyễn Thanh Sơn hiện đã bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, ban đầu Sơn quanh co chối tội. Tuy nhiên, qua đấu tranh, người này khai nhận đã uống rượu bia, trong lúc lái xe máy thì vô cớ chặn đường, đánh anh T. Sau đó, Sơn còn tiếp tục đuổi theo một ô tô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, cố tình va chạm nhiều lần rồi chửi bới, hăm dọa tài xế.

Hành vi côn đồ, manh động của Sơn đã gây mất an ninh trật tự, làm người dân lo lắng, bức xúc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sơn để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an khuyến nghị người dân khi phát hiện hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật cần báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng để được xử lý kịp thời.