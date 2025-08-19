Xử phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TP.HCM 19/08/2025 15:39

(PLO)- Công an đã lập biên bản xử phạt nhóm người ngang nhiên giăng lưới giữa đường để đánh cầu lông, gây mất an toàn giao thông tại TP.HCM.

Ngày 19-8, Công an phường Bình Trưng phối hợp cùng Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử lý ba người trong nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Cơ quan chức năng xác định hành vi này vi phạm quy định về việc sử dụng đường bộ để chơi thể thao. Mỗi người bị xử phạt từ 200.000-250.000 đồng. Làm việc với công an, các cá nhân liên quan thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.

Nhóm người chặn đường đánh cầu lông đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận thông tin một người trong nhóm từng cầm dao để “nói chuyện” với tài xế taxi. Người này giải thích do nóng nảy, chỉ nhằm đe dọa chứ không có mục đích khác. Công an phường đã yêu cầu viết cam kết, đồng thời tiếp tục mời hai người còn lại trong nhóm đến làm việc để làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được Công an phường Bình Trưng phối hợp các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.