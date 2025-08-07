Lý do 2 người cầm gậy sắt đuổi đánh nhau trên đường ở TP.HCM 07/08/2025 12:44

(PLO)- Công an làm việc với hai người cầm gậy sắt đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, TP.HCM, xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Ngày 7-8, Công an TP.HCM phối hợp với công an phường Hiệp Bình mời làm việc với hai người đàn ông cầm gậy sắt đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, TP.HCM xảy ra vào tối 5-8.

Theo thông tin ban đầu, tối 5-8, ông B (34 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy xe máy trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình nhưng đường đông, không di chuyển được. Lúc này giữa ông B và ông H (56 tuổi, ngụ TP.HCM, chạy cùng chiều phía sau) xảy ra mâu thuẫn.

Khu vực xảy ra vụ xô xát giữa hai người đàn ông trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ảnh: PH

Sau khi cự cãi, ông H về nhà rồi cầm theo một cây gậy quay lại gặp B, lúc này ông B cũng nhặt được thanh sắt rồi cả hai cùng lao vào ẩu đả.

Sau đó, được người dân can ngăn rồi cả hai bỏ về. Vụ việc được người đi đường quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.