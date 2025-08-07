'Bốc đầu' xe SH rồi đăng lên mạng, bị phạt tiền và tịch thu phương tiện 07/08/2025 11:00

(PLO)- Nam thanh niên chạy xe máy hiệu SH bằng một bánh trên đường phố TP.HCM để quay clip rồi đăng lên mạng xã hội đã bị xử phạt và tịch thu phương tiện.

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm đối với NTĐ (22 tuổi, ngụ xã Tân An Hội) về hành vi điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Thanh niên ‘bốc đầu’ xe SH, quay clip đăng lên mạng bị phạt tiền và tịch thu xe.

Trước đó, hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe SH “bốc đầu” tại giao lộ Nguyễn Phúc Chu - Tống Văn Hên (phường Tân Sơn, TP.HCM) được đăng tải trên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng. Người dân đã phản ánh sự việc đến fanpage Facebook của Cục Cảnh sát giao thông.

Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe Sh "bốc đầu" xe biểu diễn trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi tiếp nhận thông tin, tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng PC08 phối hợp cùng Đội CSGT Tân Sơn Nhất tiến hành xác minh, truy xét.

Chỉ sau 2 giờ, lực lượng chức năng xác định NTĐ là người điều khiển phương tiện vi phạm vào thời điểm 0 giờ 58 ngày 5-8. Qua kiểm tra, Đ không xuất trình được giấy phép lái xe.

Nam thanh niên và chủ xe SH làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Chủ xe là LTH (21 tuổi, ngụ phường Bình Tân) cũng bị lập biên bản với lỗi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện”.

Với các hành vi vi phạm, Đ bị xử phạt 7 triệu đồng, H bị phạt 9 triệu đồng, đồng thời phương tiện là chiếc xe SH bị tịch thu theo quy định.