Chạy xe "bốc đầu" là bị tịch thu xe 07/08/2025 15:46

(PLO)- Theo Nghị định 168/2024, từ 1-1-2025, hành vi “bốc đầu” xe vừa bị phạt tiền vừa bị tịch thu xe, đồng thời bị tước GPLX từ 22-24 tháng.

Mới đây, báo Pháp Luật TP.HCM đăng thông tin, nam thanh niên chạy xe máy hiệu SH bằng một bánh, “bốc đầu” xe trên đường phố TP.HCM để quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Hành vi này đã bị xử phạt hành chính 7 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Một số bạn đọc thắc mắc, vì sao hành vi trên vừa bị phạt tiền vừa bị tịch thu luôn xe?

Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Quốc Việt (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết:

Điểm đ khoản 3 Điều 30 Luật An toàn giao thông đường bộ 2008, quy định đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh là hành vi người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy không được thực hiện.

Về quy định xử phạt, theo điểm c khoản 8 và khoản 9 Điều 6 Nghị định 100/2019 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) thì người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng nếu gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ.

Nam thanh niên điều khiển xe SH "bốc đầu" biểu diễn trên đường phố. Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, điểm b khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe) quy định tịch thu phương tiện đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh;

Cạnh đó, điểm c khoản 12 Điều 7 Nghị định này còn quy định ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Theo đó, từ 1-1-2025 (thời điểm Nghị định 168/2024 có hiệu lực) thì hành vi “bốc đầu” xe vừa bị phạt tiền vừa bị tịch thu xe, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Luật sư Nguyễn Quốc Việt lưu ý thêm, hành vi “bốc đầu” xe và quay video tung lên mạng xã hội còn có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng...