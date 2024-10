Bốc đầu xe quay video khoe Facebook, 8 thanh niên ở Quảng Ngãi bị khởi tố 06/10/2024 17:11

Ngày 6-10, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Hoàng L (SN 2006), Hồ Văn Ch (SN 2006), Hồ Văn Ph, (SN 2007), Hồ A Q (SN 2005), Hồ Việt T (SN 2008, cùng cư trú tại xã Trà Sơn) và Trần Minh Q (SN 2006), Trần Bình Ph (SN 2006), Nguyễn Văn T (SN 2005, cùng cư trú tại xã Trà Phú, huyện Trà Bồng) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bốc đầu quay video khoe Facebook, 8 thanh niên ở Quảng Ngãi bị khởi tố. Ảnh: CA

Trước đó, tối ngày 26-9, nhóm 8 thanh niên trên tụ tập điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe lưu thông trên đường thôn Phú Long, xã Trà Phú đến vòng xoay thị trấn Trà Xuân.

Dọc đường di chuyển, nhóm này có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô, la hét, bấm còi, đạp chân chống giữa xuống mặt đường tạo tia lửa và tiếng kêu lớn suốt đoạn đường dài. Quá trình thực hiện hành vi, các thành viên trong nhóm dùng điện thoại quay ghi lại “khoảnh khắc đáng nhớ trong đời”. Nhóm này còn bốc đầu quay video khoe Facebook để làm “kỷ niệm”.

Hành vi của nhóm này gây bức xúc, hoang mang, lo sợ cho người đi đường khi tham gia giao thông và người dân sống dọc tuyến đường chính từ xã Trà Phú đến thị trấn Trà Xuân.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Trà Bồng đã vào cuộc mời làm việc nhóm thanh niên này. Tại Cơ quan điều tra, cả nhóm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau quá trình củng cố, ngày 4-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm thanh niên trên.

Trong 8 người bị khởi tố trên thì có nhiều người đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần.