TP.HCM: Xác minh nhóm người chặn đường, giăng lưới đánh cầu lông 18/08/2025 15:11

(PLO)- Công an xác minh clip ghi cảnh nhóm người chặn đường, giăng lưới đánh cầu lông và đe dọa người đi đường khi bị phản ứng trong khu dân cư Văn Minh, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Ngày 18-8, Công an phường Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đang xác minh và làm rõ clip ghi cảnh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường, khi bị người đi đường phản ứng thì bị một người trong nhóm cầm dao hăm dọa.

TP.HCM: Xác minh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông, chặn đường trong khu dân cư.

Theo clip, vụ việc xảy ra trên đường số 60, trong khu dân cư Văn Minh thuộc phường Bình Trưng, TP.HCM. Nhóm năm người lớn tuổi dùng vật dụng chặn ngang con đường trong khu dân cư để giăng lưới đánh cầu lông, gây cản trở giao thông. Khi một tài xế công nghệ lái xe qua khu vực và lên tiếng phản ứng, nhóm người này có thái độ phản ứng gay gắt.

Nhóm người giăng lưới chắn ngang đường để đánh cầu lông, bị phản ứng, người đàn ông hung hãn đe dọa người đi đường. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, tài xế TTT (33 tuổi, ngụ TP.HCM), người quay clip cho biết đang đến khu vực để đón khách thì bị cản trở. Sau khi hoàn thành chuyến xe, anh T quay lại khu vực trên thì bị một người đàn ông trong nhóm vào nhà lấy dao ra đe dọa, buộc anh phải rời đi.

Do bức xúc trước hành vi trên, tài xế đã đăng clip lên mạng xã hội nhằm cảnh báo.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ sự việc.