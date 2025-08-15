Bò chạy lạc vào hầm Thủ Thiêm, giao thông ùn ứ 15/08/2025 16:05

(PLO)- Một con bò không người chăn dắt đã bất ngờ chạy lạc vào hầm Thủ Thiêm, TP.HCM khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ trong gần 30 phút.

Bò lạc chạy vào hầm Thủ Thiêm, giao thông ùn ứ.

Chiều 15-8, một con bò bất ngờ chạy lạc vào hầm Thủ Thiêm (TP.HCM), gây ùn ứ giao thông.

Thông tin từ Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị TP.HCM xác nhận, khoảng 14 giờ cùng ngày, một đàn bò không người chăn dắt từ khu vực Thủ Đức (cũ) di chuyển vào khu vực đường dẫn hầm.

Trong số đó, một con bò do hoảng loạn bởi còi xe đã chạy thẳng vào hầm theo hướng từ Mai Chí Thọ sang đại lộ Võ Văn Kiệt.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng quản lý hầm đã tiếp cận, dẫn dụ con bò ra khỏi hầm an toàn, không để xảy ra tai nạn hay thiệt hại nào.

Lực lượng quản lý hầm Thủ Thiêm đã dẫn dắt con bò đi lạc ra ngoài khỏi khu vực hầm. Ảnh: XH

Vụ việc khiến giao thông trong hầm theo hướng vào trung tâm Thành phố bị ùn ứ cục bộ khoảng 30 phút.

Theo ghi nhận, đây là tình huống hy hữu, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Đại diện Trung tâm khuyến cáo người dân cần tăng cường quản lý, không để gia súc thả rông gần các tuyến đường huyết mạch. Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông.