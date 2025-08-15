TP.HCM: Phường Phước Long sẽ xây dựng chính quyền 'không giấy tờ' 15/08/2025 11:28

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 người, ông Phạm Hoài Minh Tân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Phước Long, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ phường Phước Long hiện có 96 tổ chức Đảng với 2.801 đảng viên.

Đến dự đại hội có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Đột phá cải cách hành chính, lấy người dân làm trung tâm

Đảng bộ phường Phước Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng ba phường Phước Bình, Phước Long A và Phước Long B.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và chính quyền phường Phước Long xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá chiến lược, gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh cấp phường.

Theo đó, đến năm 2030, phường đặt mục tiêu tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt hoặc vượt chỉ tiêu UBND TP.HCM đề ra; 100% hồ sơ nhà đất được số hóa phục vụ công tác chuyển đổi số; phấn đấu xây dựng chính quyền "không giấy tờ", từng bước hình thành mô hình công dân số tại cơ sở.

Ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư Đảng ủy phường Phước Long, phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Một trong những điểm đáng chú ý là phường sẽ tính toán lắp đặt hệ thống camera giám sát và flycam để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giám sát trật tự đô thị, phòng chống vi phạm xây dựng, bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phát huy vai trò giám sát của người dân, tổ chức đánh giá mức độ hài lòng đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

Lãnh đạo phường Phước Long khẳng định thước đo hiệu quả cải cách hành chính không chỉ là số lượng thủ tục được tinh gọn mà là sự hài lòng thực sự của người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận dịch vụ công.

Cũng tại đại hội, 31 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Long đã ra mắt. Trong đó, ông Phạm Hoài Minh Tân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường; bà Đặng Thị Bích Thuận làm phó bí thư thường trực phường; ông Hà Tuấn Anh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Phước Long.

Phát huy nội lực, xây dựng đô thị sinh thái thông minh

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phước Long đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Mặc dù mới được thành lập sau sáp nhập, Đảng bộ phường đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới, triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Bà Hằng cũng đánh giá cao kết quả đạt được trên ba lĩnh vực then chốt, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ phường đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật trong Đảng. Các mô hình "Dân vận khéo" được triển khai hiệu quả, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phước Long ra mắt tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Thời gian tới, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị Đảng bộ phường Phước Long tập trung thực hiện năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; kiên quyết phòng, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương, triển khai các chương trình trọng điểm gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị sinh thái.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ và người dân, hình thành nền tảng công dân số. Nâng cao đời sống Nhân dân, đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao; cải thiện hạ tầng giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị.

Cùng đó, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng phường Phước Long trở thành đô thị thông minh, xanh – sạch – đẹp; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.